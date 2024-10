Vidal lanza ultimátum a Gareca: pide a la ANFP evaluar su salida si no vencen a Colombia

Arturo Vidal, referente del fútbol chileno, ha vuelto a encender la polémica en torno al futuro de Ricardo Gareca al mando de la Selección de Chile. En declaraciones tras el triunfo de Colo Colo ante Huachipato, Vidal sugirió que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, debería evaluar la continuidad del técnico argentino si Chile no logra vencer a Colombia en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

LA PRESIÓN SOBRE GARECA AUMENTA

Vidal no escatimó en críticas al estilo de juego de la selección chilena bajo la dirección de Gareca. Señaló que, de no conseguir un triunfo en el partido contra Colombia en Barranquilla, sería necesario replantear el futuro del entrenador. "Vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juega y puedan sacar los tres puntos. Esa decisión (la salida de Gareca) no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial", afirmó el llamado ‘Rey Arturo’.

Además, aseguró que no volverá a la selección chilena mientras esté bajo el liderazgo del exentrenador de la selección peruana.

EL RESPALDO A CARLOS PALACIOS

En paralelo, Vidal respaldó al delantero de Colo Colo, Carlos Palacios, quien no formará parte del duelo ante Colombia por "problemas personales". "No le veo ningún problema, que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlos, creo que es lo correcto. Ya hablé con Carlitos y lo que necesite el equipo está para él", comentó el exjugador del Barcelona. Palacios se perderá un partido crucial para las aspiraciones de Chile en las eliminatorias.

El partido entre Colombia y Chile, programado para el 15 de octubre en Barranquilla, será clave para definir el futuro de Gareca en la ‘Roja’, con la presión al máximo por conseguir una victoria que les mantenga con posibilidades de clasificación.