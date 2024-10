Técnico Marcelo Bielsa tras victoria de Perú: Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro

En un vibrante partido, anoche la selección peruana logró ganarle 1-0 a la escuadra de Uruguay, con gol de Miguel Araujo en la recta final del cotejo. Por sus declaraciones, el triunfo sorprendió al técnico de la Celeste, Marcelo Bielsa, de 69 años, quien dijo:

"Fue parejo, sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Debería haber terminado empatado", dijo el estratega.

AHORA VIENE ECUADOR

"Nunca un rival fue el mejor del otro, hubo pequeños momentos de superioridad de manera alternada, pero no me corresponde evaluar como jugó Perú. Los desniveles no los vinculó con alguna situación que pueda describir donde nos hayan superado con claridad", agregó.

Tras la derrota ante la blanquirroja, ahora el seleccionador Marcelo Bielsa y sus jugadores deben centrarse en su siguiente partido que será el próximo el martes 15 de octubre. Tendrá de rival a Ecuador, el encuentro se disputará en el mítico estadio Centenario de Montevideo.