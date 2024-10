Arturo Vidal arremete contra Ricardo Gareca tras nueva derrota de Chile

Chile perdió una oportunidad crucial de mantenerse en la pelea por un cupo al Mundial 2026 al caer como local ante Brasil. Tras el partido, Arturo Vidal, uno de los referentes históricos de la Selección chilena, no ocultó su frustración y lanzó críticas directas contra el entrenador Ricardo Gareca, cuestionando sus decisiones tácticas y la lista de convocados.

"BRASIL ESTABA MÁS BAJO QUE NUNCA"

En una transmisión en vivo por la plataforma Kick, Vidal expresó su rabia por la derrota, asegurando que fue "el Brasil más normal" que ha visto en los últimos años. Según el jugador de Colo Colo, el equipo brasileño no mostró su mejor versión, lo que hacía aún más dolorosa la derrota. "Qué rabia. Brasil normal. Hace mucho no veía un Brasil tan bajo. ¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo?", se preguntó.

Vidal también destacó la falta de rapidez en los ajustes tácticos por parte de Gareca, señalando que el entrenador desperdició tiempo valioso al no realizar cambios oportunos, lo que podría haberle dado a Chile más posibilidades de reaccionar en el partido.

CRÍTICAS A LOS CONVOCADOS Y LA FALTA DE EXPERIENCIA

La molestia de Vidal no solo se enfocó en la actuación durante el partido, sino también en la lista de jugadores convocados por Gareca. Según Vidal, Chile necesita jugadores con mayor experiencia para afrontar compromisos de esta magnitud. "Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección. La Selección nos necesita", afirmó con vehemencia.

El mediocampista criticó que jugadores como Mauricio Isla, el último capitán de 'La Roja', no fueran llamados para estas instancias decisivas. "No se explica que el Huaso no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta", concluyó, reflejando el descontento que también se vive entre los aficionados.

Las tensiones entre Vidal y Gareca no son nuevas. Desde la llegada del argentino a la Selección chilena, el "King" ha cuestionado varias de sus decisiones, y esta nueva derrota no hizo más que agudizar esas diferencias.