Renato Tapia sobre su ausencia en la Copa América 2024: “Tomé la decisión por mi carrera”

El mediocampista peruano Renato Tapia, quien fue convocado para la Copa América 2024, se pronunció respecto a su decisión de no participar en el certamen. Tapia explicó los verdaderos motivos indicando que fue una elección difícil para él.

En una reciente declaración para el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, el jugador del Leganés manifestó que siempre estuvo en contacto con sus compañeros, viendo los partidos a las dos de la mañana. “Dolió mucho no poder jugar, fue una decisión dura”, indicó.

Según indicó, la razón principal de su ausencia fue la falta de un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol respecto al seguro médico, especialmente considerando que su contrato con el Celta estaba por finalizar. "No se trataba de dinero, era un tema profesional", enfatizó Tapia.

SOBRE AGUSTÍN LOZANO

El mediocampista también mencionó que, si bien había tenido conversaciones con Agustín Lozano, no se logró un acuerdo para asegurar su participación. "Pasaron días sin respuestas y un día antes del viaje no hubo acercamiento", señaló. “No iba a poner en juego mi carrera por una palabra que, yo sentía, no tenía mucho valor”, añadió.