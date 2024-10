Rafael Nadal anuncia su retiro del tenis después de la Copa Davis con emotivo video: “es una decisión difícil”

A través de un emotivo video, Rafael Nadal anunció este jueves 10 de octubre que se retira oficialmente del tenis profesional al término de la Final a 8 de la Copa Davis, que se llevará a cabo en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

"La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo, pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar", dice al inicio del video, el cual se encuentra acompañado del mensaje “mil gracias a todos”, escrito en una docena de idiomas.

SU ÚLTIMA COPA DAVIS

Con 38 años, el ganador de 92 títulos, entre ellos 22 Grand Slams, anuncia que colgará su raqueta luego de la ‘Final 8′ de la Copa Davis.

"Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004", agregó el histórico tenista, quien no dudó en agradecer a su "equipo ","rivales ","familia " y otros.

"Me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte y los que han sido mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivals. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido momentos que voy a recordar por el resto de mi vida", sostuvo.

Entre sus familiares destacó el importante papel que cumple su pareja, Mery Perelló, en su vida y en el crecimiento de su hijo. También hizo mención de la buena relación que tiene con su hermana, la influencia que tuvo su tío en su carrera como deportista; a su padre “que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos” y su madre, por todos los sacrificios que realizó para que nunca les falte nada.

“Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”, acotó.