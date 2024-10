La emotiva despedida de Eddie Guerrero en WWE antes de morir: "Este cinturón es para mi familia"

El famoso luchador Eddie Guerrero pronunció su última promo en WWE como una disculpa pública a su familia por su pasado con las drogas, antes de enfrentarse a Brock Lesnar.

Guerrero, aclamado por los fans como el “Latino Heat”, veía en el título mundial una forma de redención, aunque su cuerpo estaba muy deteriorado.

Guerrero, conocido por su carisma y estilo único, se enfrentaba a una dura realidad detrás de cámaras: una batalla contra las adicciones. En su última storyline, WWE aprovechó este aspecto personal para crear una narrativa en la que Brock Lesnar se burlaba de los problemas de Guerrero.

El luchador aceptó públicamente su pasado y, con gran emoción, declaró que ganar el título de la WWE sería la manera de pedir perdón a su familia. “Le daré a mis hijos las bicicletas que querían y una mejor educación”, dijo Eddie en lo que sería su último mensaje antes de la batalla decisiva.

LA VICTORIA QUE CAMBIÓ SU VIDA

El 15 de febrero de 2004, Guerrero venció a Lesnar en el evento No Way Out, logrando lo que muchos creían imposible: coronarse como campeón de la WWE. Aunque Lesnar dominaba el combate, la intervención de Goldberg permitió que Eddie aplicara su famoso Frog Splash y asegurara el título.

Este triunfo marcó un momento icónico en la carrera de Guerrero, y su celebración junto a su amigo Chris Benoit en WrestleMania es una de las imágenes más emotivas en la historia de la WWE. Lamentablemente, Guerrero murió un año después de esa histórica victoria, dejando un legado imborrable en la lucha libre.