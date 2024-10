Gareca responde a críticas sobre Chile: “Hay que ser DT para hablar con propiedad”

El actual entrenador de la selección de Chile, Ricardo Gareca, que viene siendo duramente cuestionado por el desempeño de la escuadra que dirige, respondió ante las críticas de sus detractores durante una conferencia de prensa.

El exdirector técnico de la Selección Peruana respondió ante los medios en el auditorio de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) sobre los próximos partidos contra Brasil y Ecuador.

“He estado toda la vida en el fútbol, conozco el termómetro de este deporte y no hay nada que me moleste del fútbol. No me molestan las opiniones, las tomo como parte de mi trabajo. Lo que sí me molesta es la situación que estamos viviendo en la selección, con los resultados principalmente”, sostuvo el estratega argentino.

Durante su intervención mantuvo una actitud confrontacional y marcó un claro límite con la prensa, destacando su experiencia profesional.

“Ustedes no son técnicos, no saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y lo respeto, pero nunca van a poder saber desde este lugar porque no son profesionales como yo, como somos los técnicos que nos dedicamos a esto y no lo tomen como un acto de soberbia. Hay que ser DT para hablar con propiedad, pero sí, uno puede opinar, es materia opinable”, agregó.

“Yo no puedo debatir con ustedes porque no son DT, no saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras y que son millonario y que uno tiene que tomar decisiones”, alegó.

HABLA SOBRE SUS LOGROS EN PERÚ

Uno de los logros que no dejó de mencionar fueron los buenos resultados que obtuvo Perú durante la temporada que los entrenó, temporada en la que la ‘Blanquirroja’ logró ir al Mundial Rusia 2018, luego de 36 años de ausencia.

“Te habla un tipo con experiencia, pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio, que le tocó poner jugadores sin experiencia y que estaban en el medio local. ¿Y qué logró esa selección? Objetivos importantes... cuando asumimos estaban cerca del puesto 50 del ranking FIFA y en el 2017 lograron estar en el puesto 10 del mundo”, dijo.

Finalmente, admitió que la Selección Chilena se encuentra viviendo un momento de mucha “presión” y lo que significa para ellos representar a su país.

“Presión sentimos todos. Estamos representando al país, es una selección con historia y estamos sujetos a ello. Estar en esta posición es muy diferente, porque uno se capacita para esto y viví situaciones similares. Vivimos con presión permanentemente, no hay términos medios”, concluyó.