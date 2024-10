Triple H no descarta el regreso de Goldberg a WWE tras incidente en Bad Blood

Durante el evento WWE Bad Blood, la leyenda del wrestling Bill Goldberg volvió a aparecer en pantalla, encendiendo las especulaciones sobre su posible regreso al cuadrilátero.

La interacción comenzó cuando Gunther, actual Campeón Mundial Peso Pesado, se burló de Goldberg, cuestionando su legado como luchador y lanzando un comentario dirigido a su hijo. Esto enfureció a la leyenda, quien saltó la barrera dispuesto a enfrentarse al campeón.

Aunque la seguridad evitó el altercado, el episodio terminó con Goldberg lanzando una advertencia: "¡Eres el siguiente, chico!".

¿REGRESO INMINENTE?

El segmento protagonizado por Goldberg y Gunther ha reavivado los rumores de un posible regreso del ex campeón. Durante la rueda de prensa posterior al evento, Triple H fue consultado sobre esta posibilidad y, aunque no confirmó nada, dejó entrever que un regreso no está fuera de la mesa.

"Atlanta adora a Bill Goldberg", señaló Triple H, destacando la gran reacción que el luchador sigue generando entre los aficionados. "Nunca digas nunca", agregó, dejando abierta la puerta a un posible regreso de la leyenda a WWE.

SU ÚLTIMA ETAPA EN WWE

Goldberg, quien inicialmente se retiró en 2004 tras su exitoso paso por WCW y WWE, regresó 12 años después para firmar un contrato con WWE, donde sumó dos campeonatos universales a su carrera. Su última lucha fue en WWE Elimination Chamber 2022, donde cayó ante Roman Reigns.

Aunque su regreso generó opiniones mixtas entre los aficionados, Goldberg sigue siendo un nombre icónico en el mundo del wrestling y, como señaló Triple H, su regreso a los cuadriláteros sigue siendo una posibilidad real.