Jorge Fossati ve posibilidades para Perú: "Si no le ganamos a Uruguay, tampoco será definitivo"

La Selección Peruana, que aún no ha logrado sumar una victoria en las Eliminatorias Sudamericanas, se enfrenta a un desafío crucial en octubre: ganarle a Uruguay, uno de los equipos que ocupa la parte alta de la clasificación. El técnico Jorge Fossati, a pesar de los resultados ante Colombia y Ecuador, ha manifestado su confianza en poder revertir la situación de la ‘bicolor’ cuando se midan con la ‘Celeste’ en Lima.

"SI NO PIENSO QUE PODEMOS GANAR, MEJOR NI ME PRESENTO"

El entrenador uruguayo fue tajante en una reciente entrevista con el medio ‘Sport 890’, donde expresó su optimismo ante el reto. “Será la primera vez que me enfrente a la selección uruguaya. No tengo esa experiencia, pero no lo veo como un duelo personal. Esto es un equipo contra otro donde vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos para ayudar a nuestro equipo y poder conseguir la victoria”, señaló. Para Fossati, la clave está en creer en las posibilidades del equipo: "Si no pienso de que podemos ganar mejor ni me presento".

Este optimismo contrasta con el presente de la Selección Peruana, que se encuentra en el último lugar de la tabla, a seis puntos de la zona de repechaje. Sin embargo, para Fossati, ganar a Uruguay podría ser el impulso que el equipo necesita para retomar el rumbo en las eliminatorias.

EL DURO RETO DE ENFRENTAR A URUGUAY

El equipo que dirige Marcelo Bielsa se ha caracterizado por su juego directo y dinámico, una presión alta que incomoda a sus rivales, características que no pasan desapercibidas para Fossati. “Uruguay es un equipo que se defiende muy fuerte y aplica un juego vertical de mucha dinámica, tratan de ejercer una presión alta, independientemente de dónde jueguen”, analizó el estratega, destacando el estilo del entrenador argentino, a quien ya enfrentó en la Copa América 2004.