Paolo Guerrero y la conversación que tuvo con Fossati: "tengo que mejorar la parte física"

Paolo Guerrero se pronunció sobre la decisión del estratega Jorge Fossati de no tomarlo en cuenta para los partidos ante Uruguay y Brasil, que disputará la Selección Peruana por la jornada doble de Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En una entrevista en el programa 'Diego y Talía', el ‘Depredador’ admitió que no se siente “bien físicamente” para atender estos encuentros deportivos y que fue un algo que le comentó a Fossati.

"Hoy por hoy, la selección siempre va a ser una posibilidad para mí. Siempre voy a trabajar en base a eso. Juego porque me gusta. Ahora no me siento bien físicamente y como lo conversé con el profesor, espero estar bien en las próximas semanas y poder sentirme bien dentro del campo", dio a conocer Guerrero.

CONVERSACIÓN CON FOSSATI

Ante esta situación, reveló que conversó sobre este aspecto con Jorge Fossati, deslizando que esta sería la razón por la cual no estará presente en los siguientes encuentros de la 'Bicolor'; no obstante, reafirma que espera ponerse bien en las próximas semanas.

“Hablo con el profe constantemente. Él sabe que me satisface estar en la selección, como todo peruano. Pero soy consciente que tengo que mejorar la parte física, me ha estado costando estos últimos partidos. Lo hablé con el profesor, me entendió y espero ponerme bien en las próximas semanas”, agregó, finalmente, mostró su respaldo a la ‘Bicolor’ ante los próximos partidos.

“Mis compañeros en la Selección dan lo mejor, créanme, ellos trabajan a muerte por la selección, vienen con toda la predisposición y todas las ganas para darle las alegrías al hincha, conseguir lo que todo el mundo quiere, porque no creo que haya ningún peruano que no quiera clasificar un Mundial, no creo y si hay alguno, digo: ¿qué está haciendo aquí? A la prensa, (le digo) que no hagan críticas para matar a un jugador o para destruirlo, que hagan críticas constructivas que el jugador pueda decir pucha sí puedo cambiar, eso puedo hacer o puedo jugar esto o puedo prepararme mejor”, indicó.

A LOS HINCHAS DE ALIANZA

Tras el amargo empate entre Alianza Lima y Melgar, les dijo a los hinchas blanquiazules que van a luchar hasta el final para lograr la victoria en el campeonato.

“Hasta el último, Alianza va a pelear hasta el último del Campeonato, es el más grande del Perú y obviamente los hinchas como hinchas van a querer ver a su a su a su equipo que siga la tradición de ganar el Campeonato. Y nada, nosotros como jugadores tenemos la obligación de de luchar hasta el último porque es Alianza y vamos a pelear vamos a pelear", concluyó.