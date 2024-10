Patricio Yáñez arremete contra Arturo Vidal: “Recuerda que tu ‘generación dorada’ no clasificó al Mundial”

La selección chilena enfrenta una creciente tensión interna tras la decisión de Ricardo Gareca de dejar fuera a Arturo Vidal de las convocatorias. Esta polémica ha dividido tanto a la afición como a los exjugadores, quienes han tomado posiciones. Patricio Yáñez, histórica figura de la ‘Roja’, defendió al técnico argentino y lanzó duras críticas a Vidal, recordándole que la llamada "Generación Dorada" no logró clasificar a los Mundiales de Rusia 2018 ni Qatar 2022.

UN MENSAJE DIRECTO A ARTURO VIDAL

Patricio Yáñez no dudó en señalar que, si bien Arturo Vidal sigue demostrando un buen nivel en Colo Colo, sus constantes declaraciones en contra de Gareca no contribuyen a mejorar la situación de la selección chilena. En declaraciones a ESPN, Yáñez recordó los fracasos recientes de Chile en los clasificatorios al Mundial, indicando que la 'Generación Dorada' no tuvo la capacidad de llegar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022, algo que debería pesar más en las críticas de Vidal.

“Quiero recordarle que este grupo de la ‘Generación Dorada’ no llegó al Mundial. Fue una farra el no haber ido a Rusia, y después, ya con menos calidad, no fuimos a Qatar”, afirmó Yáñez, quien subrayó la importancia de apoyar al proyecto de Gareca en lugar de criticarlo.

RESPALDO A RICARDO GARECA

Por otro lado, Yáñez elogió la valentía de Ricardo Gareca por tomar decisiones difíciles, como apartar a jugadores históricos que ya no considera un aporte para su plan. Según el exdelantero, el técnico argentino tiene una visión clara y sabe que es necesario apostar por una renovación, aunque los resultados aún no sean los esperados. “Me gusta que Gareca tome la decisión de sacar jugadores históricos, que de acuerdo a la visión del técnico, no están aportando para lo que quiere ni lo que desea para intentar llegar al Mundial”, afirmó.

A pesar de las críticas de Vidal, quien asegura que Gareca está "experimentando" con jóvenes jugadores, Yáñez se mostró firme en su apoyo al entrenador y cuestionó si Vidal realmente está ayudando con sus declaraciones. Además, expresó su pesimismo respecto a las posibilidades de Chile en las Eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, sugiriendo que las críticas públicas de Vidal solo están dañando más al equipo.