Jorge Fossati sobre convocatoria de Calcaterra: "Lo conozco muchísimo, sé la clase de jugador que es"

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se pronunció sobre la lista de convocados que dio de cara a los próximos encuentros por Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, siendo una de las grandes novedades el regreso de Horacio Calcaterra.

En conferencia de prensa, el estratega de la "Bicolor" destacó la calidad del mediocampista de Universitario y señaló que su continuidad en el Torneo Clausura fue clave para decidir incluirlo en su nómina.

"Horacio no me tiene que convencer de nada, lo conozco muchísimo, sé la clase de jugador que es. En el Apertura no tuvo gran continuidad, generalmente entraba en el segundo tiempo, cosa que cambió en el Clausura y ahí demostró estar en plena vigencia", dijo.

VIAJE A ARGENTINA

Asimismo, Fossati reveló que se ausentará un par de días de los trabajos con la Selección, pues hará un viaja a Argentina por temas familiares: "Va a estar dos días y el jueves se va a reintegrar a los trabajos de la selección, eso ya fue acordado por nosotros", sostuvo.