Horacio Calcaterra anota golazo en la ‘U’ y fue convocado por Fossati: “me siento muy feliz acá”

La vida le sonríe a Horacio Calcaterra, además de ser el autor del primer gol de Universitario en el partido contra Comerciantes Unidos (2-0), fue convocado por Jorge Fossati para enfrentar a Uruguay y Brasil por las Eliminatorias 2026.

"Sabíamos que era un partido importante, de visita, en altura. Hacía bastante que no ganábamos en altura y creo que es un puntapié para afrontar las cuatro finales que quedan. No es fácil, quedan todavía varias fechas, pero es un paso muy importante", dijo el futbolista a L1MAX, después de la victoria.

El futbolista se mostró tranquilo ante los próximos partidos de los merengues y también habló sobre el gol de Edison Flores, quien volvió a anotar para la ‘U’, en el marco de una situación familiar complicada.

"La idea es ganar el Clausura y definirlo pero falta todavía, ahora un para, descansar y prepararnos para lo que se viene. Tuvimos varias ocasiones desde el primer tiempo, la pelota que le tapan a Edi (Edison Flores), era un golazo, lamentablemente no pudimos abrir el marcador en el primer tiempo. Pero en el segundo con el gol de Edi pudimos ampliar la ventaja", indicó.

"No sé si experiencia, voy a tratar de jugar donde me toque, y ayudar a mis compañeros, me siento muy feliz acá, los jugadores me hacen sentir importante, y eso me da alegría y me hace esforzar al máximo", agregó, después del partido.

CONVOCADO POR FOSSATI

El mediocampista argentino, naturalizado peruano, fue convocado por Fossati para que juegue con la ‘Bicolor’ en los siguientes partidos, luego de haber sido dejado de lado por Juan Reynoso.

El futbolista, que viene teniendo un buen desempeño en el equipo crema, jugó unos minutos ante Paraguay en las eliminatorias para Qatar y no había sido tomado en cuenta por el exentrenador de la ‘Blanquirroja’.

El estratega uruguayo tampoco lo tomó en cuenta para los encuentros preparatorios ni en los partidos de la Copa América.