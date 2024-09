Carlo Ancelotti pide Balón de Oro para Vinícius: “Merece ganarlo”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, expresó su firme convicción de que Vinícius Junior merece ganar el Balón de Oro 2024. En declaraciones previas al derbi contra el Atlético de Madrid, el técnico destacó la efectividad del brasileño y su papel fundamental en los éxitos recientes del club, especialmente en la Champions League.

“Vinícius ha demostrado su valía con actuaciones clave, marcando en la semifinal y la final del torneo europeo”, afirmó Ancelotti. El entrenador italiano no dudó en señalar que el delantero ha sido crucial para la conquista de tres títulos la temporada pasada, anotando un total de 24 goles en 39 partidos.

A pesar de su confianza en que Vinícius logrará el galardón, Ancelotti también enfatizó que, si no lo consigue este año, el jugador tendrá más oportunidades en el futuro. “Si no lo gana, no pasa nada. Él seguirá trabajando y aspirando a ello”, añadió el experimentado estratega.

BAJA DE MBAPPÉ

En cuanto al partido contra el Atlético, se anticipa que Vinícius será titular, mientras que el Real Madrid deberá enfrentar el derbi con algunas ausencias significativas por lesión, incluyendo a Kylian Mbappé y David Alaba. Las novedades en el once inicial son Dani Carvajal y Eduardo Camavinga.