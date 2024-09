¡Hasta pronto vaquero! Raphael Varane anunció su retiro del fútbol a los 31 años

Tras su paso por el Como 1907 de Italia donde se lesionó en el compromiso de su debut, Raphael Varane anunció este miércoles 25 de septiembre su retiro del fútbol a los 31 años por medio de una publicación en redes sociales.

DESPEDIDA DE UN CAMPEÓN DEL MUNDO

En una carta que compartió, el exjugador del Real Madrid contó que en varias oportunidades se cayó dentro del terreno de juego, pero supo como levantarse en medio de los tropiezos que tuvo para ser un mejor futbolista cada vez que le daban la oportunidad sus entrenadores.

"Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos", manifestó.

Dentro de su palmarés de títulos conseguidos, Raphael Varane pudo alzarse con la Copa del Mundo en Rusia 2018. De igual manera, con la camiseta del Real Madrid, equipo donde estuvo desde 2011 hasta 2020 logrando cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes y otros galardones.