Manuel Barreto sobre arbitraje peruano: “No creo que sea un desastre, pero debe mejorar”

En medio de las polémicas que han surgido en los últimos compromisos en la Liga 1 2024, el director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, se pronunció sobre las decisiones que vienen tomando los árbitros en el Torneo Peruano.

En una entrevista para RPP, Barreto consideró que los jueces que están cargo de los partidos del fútbol nacional tiene actuación destacada, pero puede ir mejorando con el transcurrir de las fechas.

"Las polémicas arbitrales nunca son saludables para un torneo. Creo también que la labor del arbitraje no es fácil. Es una profesión difícil (…) No creo que el arbitraje peruano sea un desastre, no utilizaría ese término. Que tiene que mejorar, por supuesto", manifestó.

MEJOR DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS

A cinco fechas de culminarse el campeonato 2024 donde Universitario tiene la oportunidad de gritar campeón en el año de su centenario, Manuel Barreto hizo un llamado a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) a tener un mejor criterio en la designación de árbitros en los próximos cotejos.

“Es importante que, de cara a lo que viene, no solo para la 'U' sino para todos, la CONAR trate de designar a los árbitros más capacitados para estas finales", sostuvo.

Cabe mencionar que, este domingo 29 de septiembre, el combinado crema tiene una difícil parada en Cajabamba donde se medirá ante Comerciantes Unidos.