¿Iba a ser bávaro? Jefferson Farfán reveló que pudo fichar por el Bayern: “Schalke no me quiso soltar”

Durante su programa ‘Enfocados’, el cual conduce con Roberto Guizasola, Jefferson Farfán reveló que pudo llegar a jugar por el Bayern Múnich cuando militaba en Alemania, pero hubo una pequeña traba del equipo donde jugaba.

En declaraciones, el exjugador de la selección peruana contó que habían muchos futbolistas del combinado ‘Bávaro’ que se comunicaron con él para darle la bienvenida, debido a que era una incorporación que el equipo necesitaba, pero con el transcurrir de los días, Schalke 04 no autorizó su contratación.

“Tuve la oportunidad de ir, pero no se dio. Los jugadores del Bayern me llamaban. El sueldo era bueno, solo que en Schalke no me querían soltar. El presidente del club me dijo que ellos me pagarían más", contó.

NÚMEROS CON EL SCHALKE 04

Tras su llegada al Schalke 04 proveniente del PSV de Países Bajos en 2008 hasta 2015, Jefferson Farfán pudo jugar 228 compromisos defendiendo la camiseta del combinado alemán. En los siete años, la ‘Foquita’ pudo marcar 53 tantos y entregó 69 asistencias.