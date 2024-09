Reimond Manco sobre Paolo Guerrero: En un buen nivel sirve a Alianza, pero todavía no llega

En declaraciones al programa de YouTube ‘Fuera del Sistema', el mediocampista Reimond Manco habló sobre el rendimiento del delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, que el fin de semana anotó en la goleada por 3-0 ante Sport Boys.

"A mí me parece extraordinario que Paolo Guerrero esté jugando. Es alguien que está recuperando su fútbol, pero no sé si llegue a tener ese nivel que tuvo en un primer momento. En un buen nivel puede servirle mucho a Alianza, sin embargo, todavía no ha llegado a eso", declaró.

MARCAR LA DIFERENCIA

Dijo también que poco a poco Guerrero Gonzales, seguramente recuperará su gran calidad y nivel futbolístico que lo llevó a jugar en la selección e importantes equipos del mundo, y eso será con más tiempo en la cancha, informa Willax.

"Yo creo que eso se va a ver con una seguidilla de partidos, con una regularidad y, sobre todo, que él mismo, quien vive del gol, empiece a marcar y tenga una forma de marcar la diferencia dentro de Alianza, que todavía no se ha visto. Se viene otro partido el fin de semana", manifestó.