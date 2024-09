Segundo Portocarrero tras desatar la ira de Sport Boys con polémica jugada: "no lo hice con mala intención”

Universitario de Deportes se impuso 3-0 ante Sport Boys en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024; sin embargo, dicha victoria se vio opacada por la polémica jugada que realizó Segundo Portocarrero, quien desató la furia de los jugadores del Callao.

Casi al final del partido, el futbolista ecuatoriano hizo una jugada de lujo parándose sobre la pelota, una acción que fue considerada como una burla por los miembros del equipo rosado.

Después de este incidente, el defensa Christian Ramos encaró al futbolista y lo derribó fuertemente. Rápidamente, los jugadores del Callao rodearon al ecuatoriano para reclamarle por dicha jugada.

Para evitar mayores conflictos, el técnico ‘crema’, Fabián Bustos, decidió cambiar a Portocarrero, quien permaneció cerca de los camerinos hasta concluir el cotejo final correspondiente al Clausura.

Como bien sabe, con dicha victoria, los ‘merengues’ se lograron ubicar en el primer lugar del certamen con 24 unidades, tras la derrota 0-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau.

¿QUÉ DIJO PORTOCARRERO SOBRE DICHA JUGADA?

Luego del partido, el futbolista crema fue consultado por la prensa por esta polémica jugada; no obstante, el ecuatoriano minimizó lo sucedido y evitó dar mayores detalles.

“No pasó nada. Gracias a Dios pudimos sumar de a tres y estamos muy contentos por ello(...) Obviamente son cosas de fútbol, pero no lo hice con mala intención”, dijo Portocarrero a la prensa.

SUS COMPAÑEROS SE DISCULPAN

Por su parte, Edison Flores, Alex Valera y Martín Pérez Guedes rechazaron el comportamiento de su compañero y se disculparon tanto con los jugadores como con los hinchas del Sport Boys.

“Se entiende su molestia. No nos gustaría estar en el lugar de ellos, eso no refleja lo que somos nosotros, pero sabemos que ‘Porto’ es una persona buena y se equivocó”, señaló el ‘Orejas’.

“Primero, le pedimos disculpas al equipo rival y también a su hinchada. Yo creo que no están en una buena situación y bueno, son cosas que pasan en el partido, yo creo que fue la euforia. Conozco a ‘Porto’ y sé que no lo hizo para burlarse, nosotros siempre salimos a jugarle de igual a igual a todos los equipos. Él ahorita está un poco triste y decaído”, respondió Valera.

“Con respecto a eso, creo que Ramos también jugó con él en Emelec, sabe que es un buen chico. Nosotros a ‘Porto’ lo conocemos bien y sabemos que no lo hace con la intención de hacerle mal al rival. Obviamente que todos le pedimos disculpas en ese sentido los jugadores. Son cosas que pasan en el fútbol, no hay que hacerlo tan grande, sino que son cosas que pasan, obviamente que no nos gustan, no las compartimos a veces. Ahora hay que seguir para adelante”, fue el comentario de Pérez Guedes.

(Con información de Infobae)