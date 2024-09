Ángelo Campos cuestiona penal a favor de Grau: "No sé cuál es la interpretación del árbitro"

El arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, se pronunció tras la derrota del cuadro íntimo por 0-1 en su visita al Atlético Grau en el estadio Campeones del 36, encuentro válido por la fecha 11 del Torneo Clausura.

En declaraciones para Liga 1 Max, el portero blanquiazul se refirió al polémico penal cobrado a favor del "Patrimonio de Piura", por un supuesto codazo de Renzo Garcés contra Bandiera.

"No he visto la jugada, me comentan que no. No sé cuál es la interpretación del árbitro, vamos a ver la jugada, porque en un terreno complicado se define con detalles", señaló el guardameta de 31 años.

LAS CONDICIONES DEL ESTADIO

Asimismo, Campos cuestionó la falta de garantías y de servicio de agua en el estadio Campeones del 36: "El partido pasado hubo algo igual (hinchas ingresando), el año pasado también. ¿Qué podemos decir? En el vestuario no hay agua, el campo mal estado ¿por qué habilitan el estadio?", sostuvo.