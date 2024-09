Royal Rumble 2005: Batista temió despido tras incidente caótico en el ring

El Royal Rumble 2005 es uno de esos eventos en la historia de WWE que aún resuena en la memoria de los fanáticos por su dramático desenlace.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que uno de sus protagonistas principales, Batista, estuvo a punto de no ser parte de ese momento icónico. En una reciente entrevista en el podcast "Insight", el excampeón compartió detalles no solo de su llegada tardía al evento, sino también de cómo ese día casi marca el fin de su carrera en la lucha libre profesional.

Batista explicó que la decisión de quedarse en San Francisco, donde había estado la noche anterior, fue motivada por el deseo de pasar más tiempo con su madre. Este retraso no fue bien recibido por Vince McMahon, quien interpretó la tardanza como una falta de respeto.

“Vince pensó que estaba siendo súper irrespetuoso al llegar tarde y se enojó”, reveló Batista, subrayando la severidad con la que McMahon suele manejar estos asuntos.

El desenlace del Royal Rumble de ese año es recordado por su caos. Batista y John Cena, las estrellas ascendentes de WWE en ese momento, debían protagonizar el clímax del evento, pero un error en la ejecución casi arruina todo.

Ambos luchadores cayeron fuera del ring simultáneamente, un final no planeado que complicó la narrativa del evento. La situación se agravó cuando un visiblemente molesto Vince McMahon tuvo que entrar al ring para restablecer el orden, sufriendo un desgarro de cuádriceps en el proceso.

Este incidente, según Batista, fue el momento en que realmente temió por su trabajo. “Pensé que cambiaría de opinión y que cambiaría toda la historia. Luego, tuvimos el combate y fue un desastre, asumo totalmente la culpa por ello”, admitió.

A pesar del tumultuoso evento, tanto Cena como Batista siguieron adelante para tener exitosas carreras en WWE, consolidándose como dos de las figuras más influyentes de la empresa en las décadas siguientes.

LEGADO Y REFLEXIONES

A lo largo de su entrevista, Batista también tocó puntos sobre su constante temor al despido durante sus primeros años, especialmente durante su tiempo en Ohio Valley Wrestling (OVW), el territorio de desarrollo de WWE.

Esta inseguridad, comentó, fue una constante en su carrera, a pesar de su éxito posterior. Sin embargo, expresó gratitud por su tiempo en la lucha libre y por las oportunidades que le brindó WWE.