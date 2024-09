The Undertaker revela el combate que lo haría regresar al ring tras su retiro

En una revelación sorprendente durante el último episodio de su podcast 'Six Feet Under with Mark Calaway', The Undertaker discutió abiertamente sobre su carrera y los combates que han marcado su legado.

Sin embargo, uno en particular sigue siendo una "espina en el zapato" para él: el enfrentamiento entre The Brothers of Destruction (The Undertaker y Kane) y D-Generation X (Triple H y Shawn Michaels) en el evento Crown Jewel 2018 en Arabia Saudita. A pesar de estar acompañado por figuras legendarias del ring, el combate no cumplió con las altas expectativas y está considerado uno de los peores en la historia reciente de la WWE.

Durante la conversación con Kane, The Undertaker expresó su deseo de redimir ese encuentro, señalando que podría ser la única razón por la cual consideraría salir del retiro. "Puede que ese sea el único combate que volvería a hacer si lo hiciéramos de nuevo, solo para ver si podríamos superar lo malo que fue la primera vez", confesó el icónico luchador. Esta declaración ha encendido las especulaciones entre los fanáticos y expertos de la lucha libre sobre un posible regreso al cuadrilátero.

UN ENCUENTRO PARA OLVIDAR

El combate de Crown Jewel entre The Brothers of Destruction y D-Generation X fue promocionado como un choque monumental entre dos de las parejas más icónicas de la WWE. Sin embargo, el resultado fue todo menos épico.

Desde problemas técnicos como la pérdida de la máscara de Kane hasta lesiones serias como el desgarro pectoral de Triple H, el encuentro estuvo lleno de fallos que mermaron su calidad. Además, el regreso de Shawn Michaels al ring después de su retiro solo para participar en este deslucido evento, dejó un sabor amargo en la boca de muchos aficionados.

Este no fue el único revés para The Undertaker en Arabia Saudita, ya que un año después enfrentó a Goldberg en otro combate problemático que resultó en una lesión. Estos eventos han manchado lo que de otra manera podría haber sido un retiro más decoroso para una de las figuras más veneradas de la lucha libre.