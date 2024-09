Christian Cueva tras su debut con Cienciano: "Fue bueno participar y volver a sentirme importante"

El volante del club Cienciano del Cusco, Christian Cueva, se pronunció tras haber debutado con el cuadro imperial en la victoria de su equipo por 1-2 en calidad de visita a su similar de UTC, en el estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En declaraciones para Cienciano Noticias, el popular "Aladino" expresó su felicidad tras su debut con victoria con el "Papá", en el partido que a la vez marcó su debut en la presente temporada.

"Feliz por este momento, por la oportunidad que Dios me da, está pasando en un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas pero estoy agradecido por esta oportunidad que me da la vida, que me da Dios y el club. Por ese lado estoy feliz, me siento tranquilo pero tengo que trabajar mucho", dijo.

"El público siempre está a la expectativa, no solamente los hinchas. Tengo recién mi primer partido con el club y se dio con un triunfo importante para nosotros, fue bueno participar y volver a sentirme importante", añadió.

SOBRE CRISTIAN DÍAZ

Asimismo, Cueva dio detalles sobre el recibimiento que tuvo por parte del entrenador de Cienciano, Cristian Díaz: "Cuando llegué fue un abrazo de gratitud, de cariño y me quedo con eso, con cómo me recibió. Tengo muchas buenas referencias de él", sostuvo.