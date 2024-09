Hernán Barcos sobre Paolo Guerrero: “Le di la cinta y le dije que lo disfrute”

Hernán Barcos reveló la conversación que mantuvo con Paolo Guerrero durante su ingreso al terreno de juego en el triunfo por 1-0 ante Carlos Mannucci por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido fue el debut del “Depredador”.

“Le di la cinta, le dije que lo disfrute, que lo viva, que lo meta. Necesitábamos tener la pelota para mantener. No importa quién lleve la cinta, pero sí que todos se sientan importantes para el equipo”, sostuvo el “Pirata”.

“La llegada de Paolo fue una inyección anímica para el club. Siempre estoy para sumar, para intentar apoyar al equipo desde la posición que me toque. A veces sale, a veces no, pero cuando me toca uno intenta dar lo mejor”, agregó.

ENFRENTARÁ A GRAU

Con el triunfo ante Carlos Manucci, Alianza Lima suma 23 puntos en el Torneo Clausura y es el único líder del campeonato. En la próxima fecha, el conjunto victoriano enfrentará a Atlético Grau de visita en la ciudad de Piura.