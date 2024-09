¡Leal a la “Casa Blanca”!: Carvajal revela que después del Real Madrid no jugará en otro club de Europa

El capitán del club Real Madrid, Dani Carvajal, confesó que le gustaría ampliar su contrato laboral con la “Casa Blanca” y se mostró orgulloso de estar nominado a los premios del Balón de Oro.

El lateral derecho del "Club Merengue", de 32 años, lo reveló en una conferencia de prensa.

Cerca del Balón de Oro

En la lista de los 30 nominados para la gala del Balón de Oro que se celebra el próximo 28 de octubre en el Teatro Châtelet París, el Real Madrid fue el club con más nominaciones.

"Si todas las partes están de acuerdo quiero renovar y aumentar mi carrera en el Real Madrid que es lo que siempre he deseado y lo que ahora deseo. No me gustaría jugar después de mi etapa en el Madrid en ningún club de Europa por respeto", declaró Carvajal.

"Es un gran éxito solo por estar nominado al Balón de Oro, porque he hecho un gran año. Sobre todo, quiero disfrutar de la gala y ojalá poder oír mi nombre", indicó sobre su nominación al importante premio.

Cabe señalar que, la revista francesa France Football incluyó en la lista a varios jugadores madridistas, entre los que destacaron Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Toni Kroos y el capitán Dani Carvajal.