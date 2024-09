Pep Guardiola no usa WhatsApp ni visita redes sociales: ¿cuál es la razón?

Pep Guardiola, el estratega detrás del éxito del Manchester City, sorprendió durante una entrevista con Sky Sports al revelar que no utiliza WhatsApp ni ninguna red social. Prefiere mantenerse alejado de la constante conectividad que ofrecen estas plataformas. "No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono y mensajes, ya está", explicó Guardiola, subrayando una filosofía de vida que prioriza la simplicidad y la concentración en su labor como entrenador.

LAS CLAVES DEL ÉXITO

Además de su enfoque en la comunicación, Guardiola también habló sobre su enfoque relajado pero efectivo hacia la preparación de los partidos y la moda. Aclara que, aunque en sus inicios pasaba más tiempo analizando videos de los partidos, ahora confía más en su intuición y experiencia. "Soy más vago, ja", bromeó, añadiendo que prefiere prepararse intensamente sólo cuando enfrenta a un nuevo oponente en competiciones como la Champions League. En cuanto a su estilo de vestir, que ha recibido críticas positivas, Pep reveló que no tiene directrices específicas del club y que su esposa es su principal asesora de moda.

ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS INMINENTES

El Manchester City se prepara para una serie de importantes encuentros en la Premier League y la Champions League, donde Guardiola enfrentará a conocidos rivales como Mikel Arteta del Arsenal. "No los disfruto", confesó Guardiola sobre estos partidos contra viejos conocidos, expresando que se siente "más débil" en tales enfrentamientos. Esta honestidad proporciona una ventana a las complejidades emocionales y tácticas del fútbol de alto nivel.