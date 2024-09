Marcos López y su crítica: “el hincha exige, pero no se fija que no hay formación para los jóvenes”

Tras la amarga derrota de la Selección Peruana ante Ecuador y los cuestionamientos hacia el desempeño de la ‘Bicolor’ por encontrarse en el último lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, Marcos López se pronunció sobre esta situación.

“Contra Colombia hicimos bien las cosas y esperábamos algo más contra Ecuador, pero el fútbol es así y hay que seguir. Queremos ir al Mundial y el panorama es complicado. Nos quedan rivales difíciles, pero sé que el grupo va a entregar todo”, dijo el futbolista a la prensa, quien destacó que “te condiciona un poco el clima”.

Con respecto a la tarjeta amarilla que recibió en el minuto 61 en el partido contra Ecuador, que lo dejó inhabilitado para jugar ante Uruguay, expresó su molestia por la actitud del árbitro Andrés Rojas.

“Los equipos rivales también juegan. No sé si es el sistema, los jugadores. No quiero poner excusas, solo quiero enfocarme en mí, en los que están. Esto sigue, esto es fútbol. Obviamente queremos ganar y dejar en alto. La suspensión es parte de. No se le puede hablar hoy en día a los árbitros. Un poco de bronca por ese lado porque te condiciona y no se les puede decir nada. Son momentos claves y detalles que influyen”, agregó.

DEFICIENTE FORMACIÓN DE JÓVENES FUTBOLISTA

El titular de la Selección sostiene que uno de los motivos por los cuales la ‘Blanquirroja' no mejora es por la deficiente formación de los futbolistas jóvenes en el país.

"Tratamos de dar todo dentro del campo, los jugadores están comprometidos, pero no hay que olvidar que al frente también hay rivales con jugadores de jerarquía en ligas importantes. Nosotros tenemos jugadores también pero no todos juegan en la élite, no quiero decir que no somos jugadores de calidad, pero si pretendemos competir es importante que el fútbol en la formación crezca. El hincha exige, pero no se fijan que no hay formación para los jóvenes y después están pidiendo que haya un '9', un defensa central, un lateral o un extremo, pero no hay con qué", concluyó.

(Con información de Depor)