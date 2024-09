Jorge Fossati se responsabiliza por la derrota de Perú: “soy yo quien da las instrucciones”

Luego de la derrota 0-1 de Perú ante Ecuador por la fecha 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el DT de la ‘Bicolor’, Jorge Fossati, asumió la responsabilidad por dicho resultado.

“Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú, tampoco creo que haya sido mala. Hay muchas cosas que, por lo menos, yo rescato para bien. Pero bueno, de todo lo que no se hizo, la responsabilidad es mía. Soy yo quien da las instrucciones y los muchachos trataron dar todo lo que les pedí. Repito, lo que no salió bien, es mi entera responsabilidad”, dijo el estratega en una rueda de prensa.

Pese a que Perú permanece en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, Fossati sostiene que se siente confiado en la evolución de sus dirigidos.

“Venimos creciendo y afirmándonos por los menos en lo que uno pretende, contra Colombia salió mucho mejor, acá la altura sé que influye, pero yo sigo creyendo mucho en este plantel. Lo dije antes de empezar estas seis jornadas en el 2024, la cual iban a ser más difícil, nos espera ahora Uruguay y Brasil, creo que nombrarlo nos alcanza, para saber que son rivales difíciles. Pero para mí lo que me demostraron en los entrenamientos, convivencia, actitud me hace seguir creyendo mucho, a pesar de los resultados. Como dijo Renato (Tapia) a seguir mejorando y corrigiendo; ahora, dentro un mes, tratar de hacer mejor la cosas si podemos”, agregó.

“PEOR NO PODEMOS ESTAR”

Carlos Zambrano emitió una dura crítica con el rendimiento que mostró la Bicolor ante los ecuatorianos.

"Las sensaciones son incómodas. Fuera del resultado, pega duro. Vinimos a buscar unos puntos, pero un error nuevamente nos costó. Tenemos que corregir. Confío en este grupo, nos ha tocado vivir estos momentos malos en las Clasificatorias pasadas donde toda la gente se bajaba del barco y solo criticaban. Debemos arriesgar más, ya que peor no podemos estar. Ahora tenemos tres rivales claves y no podemos regalar puntos en casa. Esto nos va a ayudar a mantener la fe, el grupo está bien, esta fuerte. Por este resultado no nos podemos ir abajo", dijo a la prensa.