Fossati previo al partido con Ecuador: "Si dios quiere, mañana vamos a tener otra muy buena actuación"

El director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se pronunció previo al partido de sus dirigidos contra la Selección Ecuatoriana, este martes 10 de setiembres por las Clasificatorias Sudamericanas.

En declaraciones a la prensa, el estratega de la "Bicolor" aseguró que sus dirigidos llegan al partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado en buenas condiciones "desde todo punto de vista", y confía en sacar un resultado positivo en su visita a Quito.

"Los veo a los muchachos muy bien desde todo punto de vista, si Dios quiere mañana, respetando a un gran rival como Ecuador, vamos a tener otra muy buena actuación y lo vamos a enfrentar con todas las chances de poder conseguir un buen resultado", dijo.

SU AUSENCIA ANTE COLOMBIA

Por otra parte, Fossati lamentó no haber podido estar en el banquillo durante el encuentro del último viernes ante la Selección Colombia: "Fue un suplicio (no estar en la banca), no porque no tuviera confianza en mis compañeros de trabajo, al contrario tengo toda la confianza del mundo en ellos, pero no poder estar ahí, aunque sea para alentar cerca, fue un suplicio", sostuvo.