Tapia tras el empate con Colombia: “Nos quedamos con la sensación de haber podido sumar un mejor resultado”

No se pudo sumar de a tres en el choque de la Selección Peruana de Fútbol frente a Colombia, y tras una buena participación de la Bicolor el resultado fue un empate a uno en el Estadio Nacional.

Tras el final del partido, el capitán de la Blanquirroja, Renato Tapia, señaló que, si bien jugaron un buen partido ante Colombia, se quedaron con ese sabor amargo por el empate.

LA PALABRA DEL CAPITÁN

"Creo que hace muchísimo tiempo que no nos íbamos con esta sensación de haber podido sumar un mejor resultado porque quisimos e hicimos para tener más", señaló el capitán de la Bicolor.

"Ellos hicieron ingresar a jugadores que están en un buen momento y que tienen un gran talento y al final las cosas se dieron así. Sin duda nos quedamos con esa sensación que merecimos más", agregó el volante peruano.

"Me voy tranquilo porque no jugaba 90 minutos después de muchos meses, estoy tranquilo con el tema físico, incluso pienso que puedo dar un poco más. Lo cierto es que me voy con muchas ganas de jugar de una vez el próximo partido en Quito", manifestó en otro momento.

Cabe señalar que, la Bicolor está obligada a sumar de a tres en Quito este martes cuando enfrente a su similar de Ecuador, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde ganar es la única opción para seguir soñando con la clasificación al Mundial 2026.