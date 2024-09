¿Minimiza a Messi? Cristiano Ronaldo compara la Eurocopa con un Mundial

Tras haber conseguido marcar su gol 900 como futbolista profesional ante Croacia, Cristiano Ronaldo tiene el objetivo de alcanzar los 1000 goles y así poder alcanzar al exjugador, Pelé.

¿INDIRECTAS PARA LIONEL MESSI?

Al terminó del compromiso ante la subcampeona del mundo en Rusia 2018, el exdelantero del Real Madrid continúo con la polémica que inició Kylian Mbappé previo a Qatar 2022 y envió una indirecta a Lionel Messi.

"Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial (…) Ya he ganado con Portugal dos trofeos que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", señaló CR7.

Cabe mencionar que, a pesar de los 39 años, Cristiano Ronaldo ha mostrado que tiene una excelente condición física y podría estar presente en la cita mundialista del 2026, evento deportivo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.