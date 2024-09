Jorge Fossati “calienta” el Perú vs Colombia: “No saco ventajas poniendo a jugar a 40 grados”

Este viernes desde las 8:30 p.m. la selección peruana recibirá en el Estadio Nacional a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Previo al compromiso, el entrenador de la bicolor, Jorge Fossati lanzó una indirecta al plantel ‘cafetero’.

En una entrevista brindada al medio Deportes RCN, el estratega de la blanquirroja manifestó que no busca sacar ventajas en los partidos que le toca plantear, ya que no coloca un horario especial para los rivales.

“Por eso se ha decidido volver al Estadio Nacional, no para sacarle ventaja a nadie. No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde. Yo no busco ese tipo de ventajas, por ahí al revés sí. ‘El que las tiene hechas tiene sospechas’, decía mi abuelita”, precisó.

SE NECESITA LA VICTORIA PARA SEGUIR CON EL SUEÑO

La selección peruana y Jorge Fossati saben que una victoria ante Colombia es importante para seguir soñando con la cita mundialista del 2026. La bicolor se ubica en el último lugar de las Clasificatorias con 2 unidades, por lo que sumar 3 puntos es crucial.