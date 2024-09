Marco Valencia cuestiona la convocatoria de Maxloren Castro: "Otros merecían estar"

El director técnico de FBC Melgar, Marco Valencia, se pronunció sobre la convocatoria del joven futbolista, Maxloren Castro, quien fue considerado por Jorge Fossati para reemplazar a Franco Zanelatto en la Selección Peruana, debido a una lesión.

En conferencia de prensa, el estratega del cuadro rojinegro expresó su descontento con el llamado del atacante de 16 años, pues considera que existen otros jugadores que "merecían estar en una convocatoria", por lo que vienen haciendo en el torneo local.

"Lo que me sorprende únicamente, y no estoy hablando del jugador Maxloren Castro, porque me parece un chico con mucho futuro, es que se pudo ver jugadores que han podido ser considerados por las campañas que han hecho en los torneos Apertura y Clausura. Siento que merecían estar en una convocatoria", dijo.

RESPETA EL TRABAJO DE FOSSATI

Sin embargo, Valencia recalcó que respeta el trabajo y las decisiones tomadas por el estratega de la Bicolor, Jorge Fossati: "Anteriormente, me he manifestado sobre el tema del profesor Jorge Fossati. Yo no soy nadie para meterme en una convocatoria, porque a él lo eligieron para hacer esa función", sostuvo.