The Undertaker revela cómo convenció a Shawn Michaels para salir del retiro en 2018

En 2018, Shawn Michaels sorprendió al mundo de la lucha libre al romper su retiro de ocho años y participar en el evento Crown Jewel de WWE en Arabia Saudita.

Este regreso, tras su legendario retiro en WrestleMania 26 luego de un épico combate contra The Undertaker, parecía impensable. Sin embargo, según reveló The Undertaker en su podcast Six Feet Under, fue él quien jugó un papel crucial para que Michaels decidiera calzarse las botas nuevamente.

The Undertaker explicó que, junto a Triple H y Kane, conversaron con Michaels para convencerlo de participar en el combate.

"Shawn estaba convencido de que nunca volvería a luchar, no tenía intenciones de hacerlo. Pero le dijimos que sería dinero fácil, que podía hacerlo con los ojos cerrados, y que era un combate entre leyendas", contó el Deadman. Este diálogo fue lo que finalmente persuadió a Michaels de regresar, formando equipo con Triple H para enfrentarse a The Brothers of Destruction.

El combate en Crown Jewel fue promocionado como un enfrentamiento épico, reuniendo a cuatro de los nombres más icónicos de la WWE: Shawn Michaels, Triple H, The Undertaker y Kane. Este evento, parte de la expansión de WWE en Medio Oriente y su acuerdo con el gobierno de Arabia Saudita, atrajo la atención de millones de fanáticos que esperaban ver a sus ídolos del pasado una vez más en el ring.

A pesar de la expectativa, el combate recibió críticas mixtas. Muchos fans señalaron la falta de fluidez y energía comparado con los combates legendarios del pasado de estas superestrellas. No obstante, la aparición de Michaels fue un momento nostálgico y destacado del evento, mostrando que su presencia sigue siendo un imán para los seguidores de la WWE.

LA INFLUENCIA DE THE UNDERTAKER Y LA LEALTAD DE SHAWN MICHAELS

El regreso de Shawn Michaels no solo fue impulsado por la promesa de una generosa compensación, sino también por la amistad y la influencia de The Undertaker y Triple H, con quienes compartía años de historia en la lucha libre.

Michaels, quien había sido firme en su decisión de retirarse tras su derrota contra The Undertaker en 2010, consideró este regreso una excepción motivada por las circunstancias únicas y la oportunidad de compartir el ring una vez más con sus compañeros.

Desde su participación en Crown Jewel, Michaels no ha vuelto a competir, reafirmando su retiro y dedicándose al desarrollo de talentos en NXT, donde ha continuado su legado como uno de los mejores en la historia de la WWE.