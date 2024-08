Jorge Fossati y su contundente respuesta por dejar fuera de la convocatoria a Catriel Cabellos

El técnico Jorge Fossati fue consultado sobre los nuevos rostros en la Selección Peruana como Santiago Ormeño, Yordy Reyna y Jorge Murrugarra, pero también sobre las ausencias de Catriel Cabellos, futbolista de Alianza Lima que está en un altísimo nivel.

“No voy a responder por los demás, no voy a hablar de los que no están acá. Los que están acá los he preferido y otros también están en consideración. Como dije, la lista jamás va a tener unanimidad”, sostuvo el estratega durante una rueda de prensa.

Sobre los cuestionamientos a su última convocatoria, Fossati aseguró que todos los jugadores citados para la fecha doble ante Colombia y Ecuador tienen las cualidades para estar en el plantel al señalar que muchos de ellos son “viejos conocidos”.

¿CUANDO SE JUGARÁ ANTE COLOMBIA?

La Selección Peruana enfrentará a su similar de Colombia el próximo viernes 6 de septiembre en un partido válido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo se disputará en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 8:30 de la noche.