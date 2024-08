Jean Pierre Archimbaud feliz por su llamado a la Selección: "Es el sueño de toda mi vida"

El volante de Melgar de Arequipa, Jean Pierre Archimbaund, se pronunció sobre su convocatoria a la Selección Peruana de Fútbol, para los próximos partidos por Eliminatorias ante Colombia y Ecuador, Respectivamente.

En conferencia de prensa, el mediocampista de 30 años expresó su felicidad por haber cumplido uno de sus objetivos como futbolista profesional, al haber sido considerado en la nómina del estratega Jorge Fossati,

"Estoy muy feliz, para mí es un orgullo estar aquí, es el sueño de toda mi vida, me siento muy bien, mis compañeros y el comando técnico me han recibido de la mejor manera y quiero aportar desde donde me toque para seguir creciendo y mejorando en todo aspecto", dijo.

HABLÓ CON FOSSATI

Asimismo, Archimbaund reveló que ya pudo conversar con el profesor Fossati, con quien trató temas tanto futbolísticos como de aspecto personal.

"Hablé con el 'profe' algunos temas tácticos que él quiere y que pretende para mí y todo el equipo, es importante no solo jugar sino entender el juego y eso me ayuda mucho dentro del campo. Lo que el profesor pretenda para mí yo voy a estar a disposición, puedo jugar de volante mixto o de contención, me desenvuelvo de buena manera", sostuvo.