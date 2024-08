Bryan Reyna responde a su entrenador: “Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz”

El técnico de Belgrano, Juan Cruz Real, acusó a Reyna de no dar el 100% y dijo que no jugará mientras ello no cambie.

Bryan Reyna no la pasa bien en Argentina. Hace un mes que no juega como titular en el Belgrano de Córdoba y este lunes su entrenador Juan Cruz Real aseguró que el delantero peruano no tendrá minutos mientras no dé el 100%.

“Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe”, sostuvo el estratega argentino.

Tras estas declaraciones, el jugador nacional utilizó sus redes sociales para responder a su entrenador al señalar que se encuentra al 100%. Además, agradeció las muestras de cariño y afecto por parte de los hinchas del “Pirata”.

RESPUESTA AL ENTRENADOR

“Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfecto y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”, aseguró Reyna.