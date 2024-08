¡Lista para competir! Cayetana Chirinos en Mundial de Atletismo Sub 20: “vamos a dar todo de nosotros en la pista”

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

En cuestión de horas, la atleta peruana Cayetana Chirinos representará a nuestro país en la competencia de 100 metros planos, en el Mundial de Atletismo Sub 20, que se desarrollará del 27 al 31 de agosto en el Estadio Atlético de la Videna.

Tanto Chirinos como Aron Earl son las principales cartas de la delegación nacional. Esta mañana, la peruana brindó declaraciones a la prensa junto a cuatro atletas olímpicos que participaron en París 2024: Torrie Lewis (Australia), Lurdes Gloria Manuel (República Checa), Bradley Nkoana (Sudáfrica) y Alana Reid (Jamaica).

En exclusiva para la periodista Vanessa Galván, la deportista peruana brindó mayores detalles sobre su proceso de preparación en Brasil y el impacto que ha tenido esta experiencia en su carrera como deportista de alto rendimiento.

“Estoy muy agradecida con mis padres por darme esa oportunidad, con mi entrenador (Katsuhico Nakaya) por aceptarme en un grupo con atletas de tal alto rendimiento como con los que entreno. Definitivamente cambiar el ambiente de entrenamiento impacta bastante, ya que tener un buen círculo a tu alrededor te ayuda como atleta y como persona a seguir adelante, entonces estoy más que agradecida por esa oportunidad”, sostuvo la promesa peruana, quien se ha estado preparando durante 5 meses en Brasil.

Al ser consultada sobre sus referentes nacionales en el deporte, la hija del presidente de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA), Javier Chirinos, indicó que Gladys Tejeda es una de las deportistas que más admira.

“Yo admiro a Gladys Tejeda, la conozco desde muy pequeña, la he acompañado unos campeonatos, ya que mis papás también viajaban. Es una persona que logró mantenerse en la élite del atletismo peruano por muchos años, bueno no es mi prueba, así que no es que la tengo como mi figura, pero definitivamente la tengo como una referente, ya que, a pesar de su gran nivel, siempre ha sido muy humilde, siempre ha sido muy buena conmigo", agregó.

Por otro lado, consideró que Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina son los rivales más fuertes del continente y le envió un mensaje de agradecimiento a los peruanos que la apoyan.

“Muchas gracias a todos los que me apoyan, gracias por apoyar al Perú, gracias por confiar en nosotros, les prometemos que vamos a dar, en representación del equipo peruano, vamos a dar todo de nosotros en la pista, vamos a darlo todo y ojalá disfruten de esta competencia”, concluyó.

PERUANOS QUE COMPETIRÁN EL MARTES 27 DE AGOSTO

Lima será sede, por primera vez en su historia, del Mundial U20 de Atletismo. Una competencia internacional en la que participarán más de 1700 deportistas de 130 países.

Conozca qué deportistas peruanos competirán mañana, 27 de agosto, según el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

9:35 a.m. 4x400 series – Daniela Salazar, Emilia Martínez, Jeffry Cajo, Anderson Távara

10:10 a.m. 100 metros damas series – Cayetana Chirinos

11:10 a.m. 100 metros varones series – Aron Earl

12:10 p.m. 800 metros varones series – Giancarlo Bravo

1:05 p.m. 800 metros damas series – Luciana Fernández

Sesión tarde

4:00 p.m. 3000 metros con obstáculos series – Russel Cjuro

5:30 p.m. 5000 metros damas final – Luz Arias

5:55 p.m. 5000 metros varones final – Brayan Huanca