DT de Belgrano sobre Bryan Reyna: "No está dando el 100%, prefiero poner a un 'pibe' del club"

Juan Cruz Real, director técnico del club Belgrano de Córdoba, se pronunció tras las críticas en su contra por su negativa a hacer jugar al peruano Bryan Reyna, quien lleva más de un mes sin poder ser titular en el equipo.

El entrenador fue duramente criticado por la hinchada del "Pirata", por la derrota del equipo este lunes ante su similar de Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1-0. Los fanáticos exigían al estratega mandar al peruano al campo de juego, no obstante, el DT hizo caso omiso.

En conferencia de prensa, el estratega argentino respondió a los cuestionamientos y señaló que Reyna no viene siendo titular en el equipo debido a que "no está dando el 100%".

"Yo a Reyna lo veo todas las semanas. Tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones de equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. En este momento tiene que dar más. No está dando el 100%. No tengo ningún problema en decirlo y se lo dije a él. El otro día ingresó y no marcó la diferencia [...] Por eso no jugó, prefiero poner a un 'pibe' del club que sienta el momento. Él cuando dio el 100% jugó, mientras no lo haga no jugará; por lo menos, mientras este yo acá", dijo.

LA RESPUESTA DE REYNA

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una historia en respuesta a las declaraciones de su DT, asegurando que viene dando lo mejor de sí día a día y confía en recuperar el titularato.

"Estoy al 100%, dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz", publicó.