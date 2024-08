Pudo ser blaugrana: Jefferson Farfán revela que estuvo muy cerca de jugar en Barcelona

Para nadie es un secreto que Jefferson Farfán ha sido uno de los mejores jugadores peruanos en el extranjero. Durante su travesía en Países Bajos cuando defendía la camiseta del PSV, la ‘Foquita’ tuvo la oportunidad de llegar a uno de los mejores equipos del mundo.

En revelaciones para un programa de YouTube, se conoció que Farfán estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona y pudiera compartir plantel con Lionel Messi o Ronaldinho, leyendas del combinado español.

"El 'profe' (Guus Hiddink), en una oportunidad, en mi segundo año en el PSV, con Cocu me dijeron que querían llevarme al Barcelona B, pero yo le dije que todavía quería jugar. Él me dijo que me quería”, sostuvo.

NO DEJARON DE INSISTIRME

Tras su negativa, Jefferson Farfán contó que le insistieron hasta último momento en fichar por el equipo culé, pero decidió inclinarse por el Schalke 04 de Alemania, ya que el buscaba tener oportunidades en los terrenos de juego para demostrar su calidad deportiva. “Me insistieron, pero yo quería minutos y seguir jugando”.

Cabe mencionar que, la ‘Foquita’ decidió retirarse del fútbol peruano en 2022 tras conseguir el bicampeonato con el club de sus amores, Alianza Lima tras vencer en la final a Melgar en Matute.