Jefferson Farfán sobre Universitario: “Está manejando su identidad muy bien”

Tras la obtención de la estrella 27 de Universitario el año pasado al vencer 2-0 a Alianza Lima en Matute. El exjugador íntimo, Jefferson Farfán destacó el trabajo que viene realizando el combinado crema los últimos años.

En declaraciones en el podcast 'Sin Cassette', el exdelantero de la selección peruana indicó que la identificación del club merengue se viene sintiendo cada vez que juegan de local o de visita.

Asimismo, destacó la presencia de José Luis el ‘Puma’ Carranza en el recinto victoriano el año pasado, a pesar de las palabras de alto calibre que recibió el exfutbolista de la “U”, nunca dejo de apoyar al equipo de sus amores.

“La U está manejando esa identidad muy bien. Se ve reflejado en los jugadores, se ve la cercanía del público con los jugadores. Yo me quedé admirado con el 'Puma' en la final del clásico y él acompañó a los jugadores a Matute”, mencionó.

¿EXISTE UN ABANDERADO EN ALIANZA LIMA?

Ante ello, Jefferson Farfán precisó que Alianza Lima no tiene exjugadores que acompañen al plantel en compromisos decisivos. “Dime tú de Alianza que jugador es así... dime un jugador de Alianza que comparta como compartió el 'Puma', Piero Alva o los demás jugadores. No hay, no hay".