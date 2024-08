¡Un día regresó! Manchester City anunció el retorno de Ilkay Gündogan

Luego de estar un año en Barcelona, Manchester City anunció el retorno del jugador Ilkay Gündogan al plantel. El alemán le dijo adiós al combinado ingles tras haber obtenido la Champions League en junio del 2023.

Esta salida sorprendió a todos los hinchas del combinado culé, ya que Gündogan se ganó el cariño de todos los simpatizantes, debido a que en cada compromiso entregaba todo lo mejor de si en el campo de juego.

UNA DESPEDIDA QUE DUELE

Por medio de una carta de despedida, el alemán agradeció la oportunidad que le dieron para vestirse con la camiseta blaugrana. Asimismo, reveló que cumplió uno de sus sueños que se propuso desde que inició su aventura en el fútbol.

“Ahora me voy en una situación difícil, pero si mi marcha puede ayudar económicamente al club, eso me hace sentir un poco menos triste. No obstante, ha sido una época con experiencias increíbles y altibajos, siempre quise jugar en el Barça, y estoy muy agradecido por un recuerdo y una experiencia que me llevaré toda mi vida”, escribió.

Cabe mencionar que, con la salida Ilkay Gündogan, Barcelona estaría liberando un poco de masa salarial para poder inscribir al nuevo fichaje del club, Dani Olmo.