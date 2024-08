Administrador de Cienciano señaló que Cueva "no cumple con lo que necesitamos"

Christian Cueva ya no forma parte de Cienciano de Cusco. El club decidió terminar su relación contractual con el futbolista de 32 años tras conocerse la denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por su esposa, Pamela López. Sergio Ludeña, administrador del club cusqueño, explicó que no tenían conocimiento previo de estos problemas al momento de contratar a Cueva.

En una entrevista con RPP, Ludeña aseguró que, al momento de fichar al jugador, no existía ninguna denuncia en su contra. “Nos hemos enterado por la prensa”, afirmó, destacando que Cueva no tiene el perfil que el club busca en sus jugadores. "Lamentamos mucho este suceso, que definitivamente no tiene que ver nada con la proyección que nosotros veíamos como jugador de Christian, en este caso lo personal no está dentro de lo que buscamos como club y tomamos la decisión que ustedes conocen", explicó.

COMPLEJO PROCESO DE DESVINCULACIÓN

Ludeña también mencionó que la salida de Cueva no se produjo de inmediato debido a la complejidad de su contratación. El administrador detalló que existen contratos, responsabilidades y compromisos con auspiciadores que no pueden romperse de manera apresurada. “Traer a Christian Cueva implicó muchos detalles que no son fáciles de concretar en varios sentidos”, explicó.

Finalmente, Ludeña lamentó lo ocurrido, subrayando que este tipo de situaciones no concuerdan con la proyección que Cienciano tenía para el jugador. Con la desvinculación de Cueva, el club señaló que busca mantener su compromiso con los valores y la ética deportiva.