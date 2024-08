Presidente de Cienciano sobre Cueva: "Al momento de la contratación, no tenía ninguna denuncia"

El presidente del Club Cienciano del Cusco, Sergio Ludeña. se pronunció luego que la institución del "Papá" anunció mediante un comunicado en redes sociales, la separación definitiva de Christian Cueva, denunciado por agresión física y psicológica contra Pamela López, su aún esposa.

En conversación con RPP Deportes, el mandamás de Cienciano ratificó que el popular "Aladino", quien llevaba pocos días de haber sido fichado, ya no pertenece al plantel, asimismo, evitó hablar sobre el tema contractual con el jugador.

“Christian (Cueva) ya no está en el club. En la parte contractual no se puede hablar. Es un tema interno [...] Su salida es un tema institucional. Creo que debe resolverlo. Es un tema donde no podemos opinar", dijo.

SOBRE LA DENUNCIA

Asimismo, Ludeña aseguró que, previo a la contratación de Cueva, la institución investigó al futbolista y aseguró que, hasta ese momento, no existía ninguna denuncia contra el futbolista: “Al momento de contratar a Christian Cueva, no tenía ninguna denuncia. Ningún motivo tenía conocimiento”, sostuvo.