Sebastián Rodríguez en AL: “Me ha tocado patear penales en otros equipos y no había fallado”

Luego de un empate agridulce entre Alianza Lima y Sporting Cristal (0-0), que le quitó la oportunidad de oro al equipo de La Victoria de mantener el primer lugar del Torneo Clausura, Sebastián Rodríguez se pronunció sobre el penal que falló ante la escuadra rímense.

El popular ‘Bigote’ Rodríguez aclaró que hasta el momento no le había tocado fallar un penal en otros equipos y que el empate le ha generado una sensación de amargura combinada con tristeza.

“Es una situación de fútbol. Me voy con tristeza y amargura por no poder ayudar al equipo desde ese lugar”, dijo el uruguayo a la prensa.

“Me ha tocado patear los penales en otros equipos y no había fallado hasta el día de hoy. Esto es fútbol, a veces pasa, no me gusta que pase, pero a seguir...”, agregó, según el diario Trome.

TAPAN PENAL DE RODRÍGUEZ

A los 30 minutos del primer tiempo, Matías Succar cae por una falta de Franco Romero por lo que proceden a pitar penal para la escuadra de La Victoria.

El uruguayo Rodríguez fue el encargado disparar contra la portería del equipo del Rímac, pero Diego Enríquez se convirtió en una muralla y no dejó que entre el balón.