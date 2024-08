¿Indirecta a Alianza? Gabriel Costa sobre su situación en la “U”: “Estoy disfrutando la oportunidad que tengo”

Tras la victoria de Universitario 3-1 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura. El volante del combinado merengue, Gabriel Costa se mostró feliz por el triunfo del equipo que vino acompañado del liderato del certamen.

En declaraciones, el atacante merengue indicó que se encuentra disfrutando cada oportunidad que le da Fabián Bustos en el plantel, dejando abierta la posibilidad que, en Alianza Lima, su exclub, no tenía las mismas chances.

"Yo siempre estuve bien, obviamente después está el sentido de querer jugar. Hay decisiones que uno no puede controlar y, nada, me tocó prepararme y hoy estoy en Universitario y, bueno, tengo más posibilidades (…) Ahora que me están dando la posibilidad, lo estoy disfrutando", aseveró.

PRIMER GRITO DE GOL COMO CREMA

Gabriel Costa fue importante para Universitario en el partido ante UTC por la fecha 5. En aquel compromiso, se hizo cargo de un tiro libre a pocos minutos de final y con un disparo soberbio les dio el triunfo a los pupilos de Fabián Bustos.