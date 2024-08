John Cena anuncia retiro definitivo de WWE en 2025: "Lo que digo va en serio"

John Cena, el dieciséis veces campeón mundial, sorprendió a los aficionados con un anuncio no programado durante el evento WWE Money in the Bank 2024 en Toronto.

El luchador declaró que 2025 marcará su retiro definitivo del wrestling, anticipando una gira de despedida que se extenderá a lo largo del año. Esta noticia llega como un impacto significativo para los seguidores de la WWE, quienes verán despedirse a uno de los iconos más grandes del deporte.

Durante una entrevista con Liam Crowley de ComicBook, Cena fue enfático sobre su decisión de retirarse, asegurando que no hay cantidad de dinero que lo haga reconsiderar.

"No quiero continuar por ego o por beneficios económicos," expresó Cena, destacando su relación de confianza y autenticidad construida a lo largo de los años con la WWE y sus fans. Según Cena, una vez que cuelgue las botas en diciembre de 2025, no habrá vuelta atrás.

LEGADO

El luchador también reflexionó sobre el significado de su tour de despedida, destacando que será una oportunidad única para que generaciones de aficionados—abuelos, padres e hijos—se reúnan por última vez en un evento que promete ser histórico.

Cena se mostró emocionado por cerrar su carrera de 25 años con un final memorable, asegurando que aunque dejará el ring, seguirá vinculado a la WWE como embajador.