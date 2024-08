¿Paolo Guerrero fuera de las eliminatorias? Fossati dijo que no está en su mejor momento

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, expresó dudas sobre la convocatoria de Paolo Guerrero para los próximos partidos contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026. Fossati sugiere que el delantero no está en su mejor momento para ser llamado al equipo nacional.

Jorge Fossati, durante una entrevista en L1 Radio, habló sobre la situación actual de Paolo Guerrero, destacando que el delantero está entrenando solo en Brasil. "Sé que él se está manteniendo, entrenando solo, en este momento en Brasil donde tiene su residencia permanente", mencionó el estratega uruguayo. Además, Fossati subrayó que su equipo técnico no ha visto la necesidad de enviarle rutinas específicas debido a que Guerrero no está actualmente en un club. "Nosotros no nos metemos en el medio de jugadores que tienen club", aclaró.

Pese a la falta de un seguimiento personalizado, Fossati señaló que Guerrero ha estado en contacto con el preparador físico de la selección peruana "por si necesita alguna sugerencia con el preparador físico que está trabajando con él", dijo Fossati.

FUTURO EN LA SELECCIÓN PERUANA

La gran incógnita es si Paolo Guerrero será convocado para los partidos de eliminatorias. Fossati fue claro: "Hoy está más para no que para sí", aunque dejó abierta la posibilidad de un cambio. "Siempre tengo la esperanza de que mañana cambie la situación", añadió.