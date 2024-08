Representante de "Chicho" Salas confirma que su renuncia fue por la llegada de Cueva

Pedro Pablo Luguercio, representante de Guillermo "Chicho" Salas, se pronunció luego que el club Universidad César Vallejo, anunció mediante un comunicado la renuncia del entrenador peruano, quien no continuará en el cuadro "poeta" para lo que resta del Clausura.

En declaraciones para Radio Ovación, el agente del popular "Chicho" confirmó que la salida del estratega, además de los últimos resultados negativos con el equipo, se debe a la intención del cuadro trujillano por fichar a Christian Cueva.

“Quedan algunos detalles pero ya la situación está clara, hemos renunciado a la Vallejo ayer (lunes) en la noche. No hubo ninguna reunión entre Salas y Acuña, ni con el gerente deportivo, ni con Cueva tampoco. Es una decisión que ya la teníamos pensada hace varias semanas, por el tema de que querían incorporar a Christian Cueva”, dijo.

NO LO TENÍA EN SUS PLANES

En ese sentido, Luguercio aseguró que la postura de Salas y de su comando técnico era no fichar al popular "Aladino", pues el entrenador peruano buscaba jugadores que vengan con ritmo futbolístico y puedan sumar al equipo desde el inicio.

"Siempre hubo una respuesta clara del comando técnico, que no lo veían conveniente sumar a Christian al plantel, que ya estaba armado y se necesitaban jugadores que estén en actividad para que sumen al equipo. ‘Chicho’ siempre fue claro al decir que no estaba en los planes. Uno como técnico siempre quiere sumar a jugadores que estén vigentes, lamentablemente en el caso de Christian no estaba con ritmo futbolístico para que llegue”, sostuvo.