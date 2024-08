Tras participar en París 2024: Rafael Nadal será baja del US Open

No estará presente en otro Grand Slam esta temporada. El tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open, el último gran torneo del año, argumentando que “no se siente al máximo de sus capacidades”.

Mediante su cuenta de X, el destacado tenista indicó que su baja se debe a que "no iba a poder dar el 100%" y anunció que reaparecerá en Berlín en la Laver Cup.

EL MENSAJE DE NADAL

“Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC en Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez”, escribió el tenista en sus redes sociales.

“Gracias a todos mis fans de Estados Unidos en particular. Los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open! Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín”, agregó en su mensaje.

Cabe señalar que, Nadal estuvo en el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos junto a su compatriota Carlos Alcaraz y fueron eliminados en cuartos de final.